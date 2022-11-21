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В Кнессете проходит встреча Бен-Гвира и Нетаниягу
21.11.2022 16:31 Ольга Белозерова

В Кнессете проходит встреча Бен-Гвира и Нетаниягу

Лидер "Ликуда" Биньямин Нетаниягу и лидер "Оцма Йехудит" Итамар Бен-Гвир проводят встречу в Кнессете, несмотря на то, что последний объявил о прекращении переговоров. 

Об этом сообщает Times of Israel.

Напомним, что вечером 20 ноября партия "Оцма Йехудит" объявила о том, что переговоры с "Ликудом" остановлены по причине того, что представители "Ликуда" отказались предоставить партии Бен-Гвира дополнительный министерский пост - помимо министерства внутренней безопасности.

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