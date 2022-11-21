



В Кнессете проходит встреча Бен-Гвира и Нетаниягу

Лидер "Ликуда" Биньямин Нетаниягу и лидер "Оцма Йехудит" Итамар Бен-Гвир проводят встречу в Кнессете, несмотря на то, что последний объявил о прекращении переговоров.



Об этом сообщает Times of Israel.



Напомним, что вечером 20 ноября партия "Оцма Йехудит" объявила о том, что переговоры с "Ликудом" остановлены по причине того, что представители "Ликуда" отказались предоставить партии Бен-Гвира дополнительный министерский пост - помимо министерства внутренней безопасности.