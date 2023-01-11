



В Кнессете представили следующие шаги по судебной реформе

Депутат Симха Ротман представил рабочий процесс по плану судебной реформы в юридическом комитете Кнессета.



"Мы вернем правосудие в судебную систему", - заявил Ротман, назвав эту систему одним из самых важных и фундаментальных элементов еврейской истории и идентичности.



Как сообщает Jerusalem Post, на следующей неделе начнутся обсуждения полномочий правительства и министров по определению их правовых позиций в совместных операциях с правовой системой.



Пункты реформы будут разрабатываться как частные, государственные и комитетские законопроекты. Как сказал Ротман, некоторые из них будут объединены в поправки к Основному закону. Депутат сказал, что обдумывание законодательства будет первым шагом.



Симха Ротман подчеркнул, что этот процесс будет длительным, в ходе которого всех "будут внимательно выслушивать", и всем будет предложено внести свой вклад в обсуждение и разработку реформ. Он сказал, что приветствует разные голоса в комитете.



Напомним, что судебная реформа была впервые объявлена ​​министром юстиции Яривом Левиным в прошлую среду.