



В Кнессете предлагают штрафовать за размахивание террористическими флагами

Законопроект о взимании штрафа в размере 10 000 шекелей с тех, кто публично размахивает или вывешивает флаг террористической организации, был предварительно одобрен 50 голосами против 28 на пленуме Кнессета в среду.



“Подстрекательство к терроризму создает атмосферу, которая побуждает отдельных лиц и организации совершать [дальнейшие] террористические акты”, — сказал министр юстиции Ярив Левин, выступавший в поддержку законопроекта, внесенного депутатом Кнессета Цви Суккотом.



“Основным источником силы террористической организации является производимая ею пропаганда, и именно с этим мы боремся”, — сказал Суккот.

Размахивание террористическими флагами или публичное размещение фотографий террористов уже является уголовным преступлением в Израиле, наказуемым тремя или четырьмя годами тюремного заключения.



Таким образом, Суккот разработал законопроект, который предоставил бы полиции административный инструмент для наложения штрафа, что можно было бы сделать на месте, подобно тому, как выдается штраф за парковку.



Закон позволяет удвоить штраф за второе правонарушение. Штрафы будут взиматься только с тех, кто размахивает флагами, представляющими группы из списка террористических организаций Министерства обороны, включая ХАМАС и Хизбалла. В него не будет входить Палестинская автономия.



Законопроект получил поддержку правительства. Прежде чем он станет законом, он должен пройти три чтения и получить одобрение ряда комитетов.



