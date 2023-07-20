Новости » Политика
20.07.2023 13:48 Аркадий Бочаровский

В Кнессете одобрен закон по борьбе с рэкетом

Закон борьбе с рэкетом (протекшн) фракции Оцма Йехудит был одобрен 19 июля в Кнессете. 

В законе будет определен специальный раздел для правонарушения, по которому будет легче вынести обвинительный приговор, минимальные штрафы и возможность конфискации. 

Закон одобрен совместной комиссией  комитета по конституции, законодательству и правосудию и комитета по национальной безопасности.

Закон - инициатива  депутата Ицхака Крейцера, к которому были присоединены законопроекты депутатов Нисима Ватори и Альмога Коэна.

Законопроект поддержан депутатами  от арабского сектора.
 

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