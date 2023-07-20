



В Кнессете одобрен закон по борьбе с рэкетом

Закон борьбе с рэкетом (протекшн) фракции Оцма Йехудит был одобрен 19 июля в Кнессете.



В законе будет определен специальный раздел для правонарушения, по которому будет легче вынести обвинительный приговор, минимальные штрафы и возможность конфискации.



Закон одобрен совместной комиссией комитета по конституции, законодательству и правосудию и комитета по национальной безопасности.



Закон - инициатива депутата Ицхака Крейцера, к которому были присоединены законопроекты депутатов Нисима Ватори и Альмога Коэна.



Законопроект поддержан депутатами от арабского сектора.

