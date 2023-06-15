



В Кнессете обсудят законопроект от партии Бен-Гвира об админзадержании

Законодательный комитет Кнессета в воскресенье обсудит предложенный ультраправой партией “Оцма Иегудит” законопроект, который позволит временно заключать в тюрьму подозреваемых без предъявления обвинений или суда, чтобы подавить продолжающуюся волну насильственных преступлений в арабских общинах, сообщает газета Haaretz.



Законопроект даст председателю “Оцма Иегудит” — министру национальной безопасности Бен-Гвиру — возможность санкционировать административные задержания, среди множества других полномочий.



Согласно предложению "Оцма Йегудит", Бен-Гвир сможет утверждать возобновляемые административные задержания на срок до шести месяцев для любого лица, которое, по мнению министра, представляет опасность для общества, по запросу комиссара полиции и с одобрения юридического советника, государственного прокурора или одного из их заместителей.



Спорная практика административного задержания, которая в настоящее время используется министром обороны в отношении подозреваемых в терроризме, позволяет содержать людей без предъявления обвинения в течение шести месяцев с возможностью продления на неопределенный срок, при этом военным прокурорам разрешается не давать подозреваемым возможности ознакомиться с уликами против них.



Административное задержание в основном используется в отношении палестинцев — около 1000 из них в настоящее время содержатся под стражей в соответствии с этой практикой. Также админзадержание в последние годы применяли в отношении нескольких подозреваемых израильских евреев, хотя Бен-Гвир и другие ультраправые лидеры выступили против ее использования в таких случаях.

