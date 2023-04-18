Новости » Политика
В Кнессете обсудят соглашение с Польшей о школьных поездках
18.04.2023 16:07 Алина Груднева

В Кнессете обсудят соглашение с Польшей о школьных поездках

Глава комиссии по вопросам благосостояния переживших Холокост Мейрав Коэн созывает встречу для обсуждения недавней договоренности с Польшей о возобновлении школьных поездок в бывшие нацистские лагеря смерти.

Это соглашение вызвало критику. Многие утверждали, что сделка игнорирует соучастие поляков в Холокосте.

"Эта несправедливость должна быть исправлена. Еще не поздно это сделать", — говорит Коэн.

Уточняется, что на встречу вызывают всех, кто был причастен к подписанию соглашения с поляками.

Сделку подписали министры иностранных дел обеих стран в прошлом месяце. Теперь она должна быть ратифицирована.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы