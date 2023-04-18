



В Кнессете обсудят соглашение с Польшей о школьных поездках

Глава комиссии по вопросам благосостояния переживших Холокост Мейрав Коэн созывает встречу для обсуждения недавней договоренности с Польшей о возобновлении школьных поездок в бывшие нацистские лагеря смерти.



Это соглашение вызвало критику. Многие утверждали, что сделка игнорирует соучастие поляков в Холокосте.



"Эта несправедливость должна быть исправлена. Еще не поздно это сделать", — говорит Коэн.



Уточняется, что на встречу вызывают всех, кто был причастен к подписанию соглашения с поляками.



Сделку подписали министры иностранных дел обеих стран в прошлом месяце. Теперь она должна быть ратифицирована.

