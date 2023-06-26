



В Кнессете обсудят израильскую политику в отношении войны в Украине

Завтра, во вторник, в 11:00, подкомитет Кнессета по внешней политике (Комиссии по внешним делам и обороне) под руководством депутата Гидеона Саара проведет обсуждение, второе по счету, по вопросу израильской политики в отношении войны в Украине. Предыдущее заседание на эту тему было засекреченным. Об этом сообщила пресс-служба депутата Гидеона Саара.



На обсуждении будет представлен анализ ситуации на фоне военных действий в Украине и текущая политика Израиля в отношении этого конфликта. На обсуждении будут представлены различные рекомендации и позиции по вопросу израильской политики в отношении войны в Украине, а также будет обсуждаться вопрос - если надобность в переоценке этой политики.



Глава подкомитета Кнессета по внешней политике, Гидеон Саар заявляет: "С момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года и до сих пор случилось много событий, и конец этой войне все еще не виден. За этот период произошло существенное сближение между Россией и Ираном, и в рамках этого – явные шаги по значительной российской поддержке Ирана, что противоречит интересам Израиля”.



“Эти обстоятельства требуют, чтобы Кнессет, как орган, контролирующий исполнительную власть, рассмотрел нынешнюю политику правительства и обсудил вопрос - есть ли необходимость продолжать текущую политику или необходимо ее изменить, и если изменить – то каким образом", – добавляет он.



Ссылка на трансляцию заседания (27.06, 11:00): https://www.knesset.tv/committees/foreign-affairs-and-defense-committee/video/39112/