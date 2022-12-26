



В Кнессете начался "законодательный блиц"

Пленум Кнессета продолжает вечером 26 декабря продвижение законов будущей коалиции, которые она стремится утвердить до формирования правительства в ближайший четверг.



Сначала депутаты проголосуют за утверждение "Закона Бен-Гвира" - после того, как назначенный министр национальной безопасности заявил, что согласен отложить голосование по спорному разделу, который наделяет его полномочиями по контролю над полицией.



Затем депутаты продолжат обсуждение, в конце которого состоится голосование во втором и третьем чтениях по утверждению "Закона Дери-Смотрича", который позволит председателю ШАС быть министром, несмотря на судимость, а председателю религиозного сионизма - дополнительным министром в министерстве безопасности.



Члены будущей оппозиции обещают длительный филибастер против обоих законов, поэтому окончательное голосование по утверждению закона Дери-Смотрича ожидается только ночью. Будущая коалиция намерена принять его сейчас, и не прекратит обсуждение до тех пор, пока закон не будет принят, даже если оно затянется до утра.



Завтра днем пленум соберется вновь, чтобы проголосовать во втором и третьем чтении по "смягченному" закону Бен-Гвира. Сегодня вечером, как уже говорилось, будет утверждаться только подготовка к завтрашнему голосованию, и только для этого обсуждения было зарегистрировано 56 выступающих. Для того чтобы уложиться в жесткий график формирования правительства, одобрение различных законов необходимо завершить до вечера среды.