



В Кнессете начались дебаты по законопроекту о полиции

Кнессет начинает марафонскую сессию для обсуждения законопроекта, который предоставит депутату и будущему министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру широкие полномочия над полицией.



Принятие спорного законопроекта, который расширит политическую власть над руководством и политикой полиции, стало предварительным условием Бен-Гвира для вступления в новое правительство.



Законопроект устанавливает государственную власть над израильской полицией, а также дает полномочия Бен-Гвиру направлять общую политику полиции и влиять на политику расследований, последнее в координации с юридическим советником и комиссаром полиции.



Положения о формальном подчинении комиссара полиции Бен-Гвиру, а также о предоставлении министру полной свободы в разработке политики расследования и судебного преследования полиции были исключены из законопроекта в ответ на давление со стороны Генеральной прокуратуры, которая возражала против того, как эти положения будут влиять на независимость полиции.



Бен-Гвир сказал, что планирует добиться внесения этих пунктов позже.



Открывая дебаты в Кнессете в преддверии второго и третьего голосования по законопроекту, член парламента от "Ликуд" Офир Кац заявил, что уместно расширить полномочия нового министра полиции.



Законопроект является третьей и последней частью пакета законодательных актов, принятых в преддверии голосования в четверг, чтобы привести к присяге следующее правительство Израиля.

