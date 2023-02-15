



В Кнессете будут голосовать за закон, позволяющий Дери вновь стать министром

Коалиция планирует вынести на первое голосование в Кнессет в среду законопроект, который не позволит Верховному суду воспрепятствовать возвращению главы ШАС Арье Дери на пост министра.



Законопроект предусматривает внесение поправок в существующий Основной закон. Правительство хочет включить в него пункт, выводящий назначения министров за рамки компетенции судебной системы. В воскресенье члены министерского комитета по законодательству проголосовали за поддержку законопроекта правительством, что, вероятно, облегчит его прохождение через Кнессет.



Формулировка законопроекта предусматривает, что ни один суд не сможет осуществлять судебный надзор за назначением министров кабинета или отстранить их от должности. Единственным исключением может быть случай, когда лицо назначается министром, несмотря на отсутствие формальных квалификаций, требуемых законом.



Если законопроект пройдет первоначальное чтение в среду, он перейдет в комитет Кнессета, который подготовит его к трем последующим голосованиям, прежде чем он станет законом. Но законопроект все еще может быть снят с повестки дня Кнессета в последнюю минуту.



Эксперты в области права предполагают, что такое законодательство может быть отменено Верховным судом в случае его оспаривания.



Дери, который в новом правительстве был назначен министром здравоохранения и внутренних дел, был лишен права занимать свой пост в результате громкого решения Верховного суда в прошлом месяце из-за его прошлых судимостей.





