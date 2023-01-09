



В Кнессет внесут закон о суверенитете в Иорданской долине

Член Кнессета от партии "Ликуд" Дани Данон, который, похоже, не будет министром в новом правительстве, намерен сосредоточиться на парламентской деятельности в Кнессете, а также убедиться, что новая коалиция будет "полностью правой", как было обещано перед выборами.



Его новая инициатива - распространение израильского суверенитета на Иорданскую долину - может бросить вызов некоторым старшим членам новой коалиции, которые говорят о медленных шагах по применению суверенитета де-факто, а не о применении "полного" суверенитета, как того хотели бы правые.



Закон о суверенитете будет представлен Даноном при поддержке движения за суверенитет и главы регионального совета Иорданской долины Давида Эльхиани, и ожидается, что его поддержат фракции Махане Мамлахти и НДИ.



"Это очень важный вопрос, который получает поддержку всех партий и лагерей, а также фигурирует в коалиционных соглашениях", - сказал Данон в интервью Аруц Шева около двух недель назад. "Вот почему я считаю важным, что сейчас такое время. Начинать нужно постепенно. Всем ясно, что Иорданская долина будет в руках Израиля, левые также поддерживают это, поэтому я надеюсь, что смогу продвинуть этот шаг".



"Я слышал, что Либерман и другие также говорят, что поддержат такое предложение, хотя они не делали этого, когда были у власти. Это наш долг перед поселениями и безопасностью Израиля. Всегда можно спорить о времени, но нельзя все время ждать подходящего момента. Мы должны продвигать нашу политику".