



В Кнессет внесен законопроект об отмене "параграфа внука" в Законе о Возвращении

Несмотря на обязательство в коалиционных соглашениях о том, что в течение 60 дней будет создана комиссия для изучения изменений в “разделе о внуках” Закона о Возвращении, коалиция проигнорировала этот вопрос. Теперь ей придется иметь дело с законопроектом, который потребует от них решить, выступают ли они за изменение раздела о внуках или против него.



Член Кнессета Ави Маоз, разочарованный невыполнением коалиционных соглашений, подписанных им с Нетаниягу, начал вносить законопроекты без согласования с коалицией, и вчера (в понедельник) на стол Кнессета был положен законопроект об изменении Закона о Возвращении таким образом, чтобы исключить из него пункт о внуках. Религиозно- сионистская партия и партия Яадут А-Тора, которые требовали отмены пункта о внуках в коалиционных соглашениях, должны будут решить, будут ли они голосовать за или против этого закона.

