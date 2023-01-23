



В Кнессет внесен законопроект об ограничении свободы прессы

В воскресенье депутат от “Ликуд” Боаз Бисмут внес в Кнессет первый законопроект об ограничении свободы СМИ, по которому предлагает журналистам будет запрещена публикация фото, аудио и видео без согласия объектов записи.



Если такой Кнессет примет этот закон, любые разоблачительные публикации окажутся запрещенными. Зафиксировав беззаконие или хамство в любой структуре, это нельзя будет опубликовать без согласия “второй стороны” – нарушителя, не заинтересованного в публикации своих действий.



Принять подобный закон вряд ли возможно, так как БАГАЦ не пропустит его из-за грубого нарушения свободы прессы. Но в случае проведения судебной реформы, помешать правящей коалиции провести подобные законы будет некому.