



В Кнессет внесен законопроект о совместной церемонии Дня памяти

Депутат Кнессета от “Религиозного сионизма” Цви Суккот внес на рассмотрение законопроект, который позволит министру финансов сократить бюджет организаций, проводящих ежегодную совместную израильско-палестинскую мемориальную церемонию в День памяти Израиля.



Каждый год левые организации “Борцы за мир” и “Форум семейного круга родителей” организуют “Совместную церемонию памяти”, вызывающую споры в Израиле и протесты семей израильтян, погибших в результате терактов.



Поправка 40 к Основному закону: Бюджет 1985 г. уполномочивает министра финансов издать приказ о сокращении бюджета или поддержке организации в связи с деятельностью, противоречащей принципам государства.



В пояснительной записке к законопроекту говорится: “Вышеуказанные полномочия будут также применяться к случаям, когда День памяти павших израильских солдат и жертв враждебных действий отмечается вместе с погибшими субъектами, которые сражались против Израиля”.

“Отмечание Дня памяти погибших организацией, сражающейся против Израиля, является осквернением священного дня, причиняет вред семьям погибших и наносит реальный ущерб символам государства и его ценностям”, – гсчитает автор законопроекта. “Поэтому организациям, которые финансируются из государственного бюджета, не должно быть позволено финансировать или спонсировать деятельность, которая оскверняет их память, объединяя их с погибшими, воевавшими против Израиля”.

Около 150 000 шекелей было собрано для совместной церемонии Дня памяти в этом году, которая пройдет в парке Яркон в Тель-Авиве.