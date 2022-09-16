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В КНДР "объявили войну" частным парикмахерским
16.09.2022 01:32 Александр Юзовский

В КНДР "объявили войну" частным парикмахерским

В Северной Корее начали массово закрывать салоны красоты, поскольку они "пропагандируют индивидуализм".

Согласно информации Daily NK, власти назвали частные парикмахерские незаконным средством зарабатывания денег, который пропагандирует индивидуализм и "антисоциалистическое поведение".

Там также посчитали, что частные парикмахерские не платят налоги и пользуются большим спросом у молодежи, так как дают возможность выбрать любую стрижку вопреки списку разрешенных причесок.

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