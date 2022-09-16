



В КНДР "объявили войну" частным парикмахерским

В Северной Корее начали массово закрывать салоны красоты, поскольку они "пропагандируют индивидуализм".



Согласно информации Daily NK, власти назвали частные парикмахерские незаконным средством зарабатывания денег, который пропагандирует индивидуализм и "антисоциалистическое поведение".



Там также посчитали, что частные парикмахерские не платят налоги и пользуются большим спросом у молодежи, так как дают возможность выбрать любую стрижку вопреки списку разрешенных причесок.