



В Китае удалили 1,5 млн сообщений в соцсетях в рамках борьбы с "дезинформацией"

Китайский регулятор киберпространства сообщил, что 1,4 миллиона сообщений в социальных сетях были удалены после двухмесячной операции по борьбе с дезинформацией, сообщает Reuters.



В период с 10 марта по 22 мая этого года было закрыло 67 тысяч аккаунтов в социальных сетях и удалено сотни тысяч сообщений в рамках более широкой кампании.



С 2021 года Китай нацелился на миллиарды аккаунтов в социальных сетях в попытке "очистить" свое киберпространство и облегчить контроль над ним для властей.



Последние чистки коснулись аккаунтов в популярных китайских социальных сетях, включая WeChat, Douyin и Weibo, которые попадают под категорию "самостоятельных СМИ" - термин, который широко относится к аккаунтам, публикующим новости и информацию, но не управляемым и не одобренным государством.



Из 67 тысяч аккаунтов, которые были закрыты навсегда, почти 8 000 были удалены за "распространение фальшивых новостей, слухов и вредной информации".



Около 930 тысяч других аккаунтов получили менее строгие наказания - от удаления всех подписчиков до приостановки или отмены привилегий, связанных с извлечением прибыли.



В рамках отдельной кампании регулятор недавно закрыл более 100 тысяч аккаунтов, которые якобы искажали информацию о ведущих новостей и медиа-агентствах, чтобы противостоять росту фейковых новостей в Интернете, которым способствуют технологии искусственного интеллекта.



В ходе последней кампании также было закрыто почти 13 тысяч поддельных военных аккаунтов с такими названиями, как "Командование Красной армии Китая", "Китайские антитеррористические силы" и "Ракетные войска стратегического назначения".

