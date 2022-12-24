



В Китае недовольны новым оборонным законом США



Министерство иностранных дел Китая выразило "решительное несогласие"

с Законом об ассигнованиях на национальную оборону, который подписал президент США Джо Байден.



По данным МИД КНР, соответствующая мера на военные расходы в размере 858 миллиардов долларов содержала положения, которые "наносят серьезный ущерб миру и стабильности в Тайваньском проливе".



Напомним, что закон санкционировал выделение до 10 миллиардов долларов на помощь в области безопасности и ускоренную закупку оружия для Тайваня.



Также Закон предусматривает наделение властей важнейшими полномочиями для обеспечения национальной обороны США, внешней политики и внутренней безопасности.



