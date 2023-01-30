



В Китае назвали США "главным инициатором" конфликта в Украине

Министерство иностранных дел Китая призвало США прекратить поставки вооружения Украине, если США "действительно заботятся об украинском народе".



Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, сообщает РИА Новости. Также Мао Нин назвала США "главным инициатором конфликта в Украине".



"США - главный инициатор и основная движущая сила украинского кризиса, они непрерывно поставляют тяжелое и наступательное вооружение на Украину, затягивая конфликт и делая его более интенсивным", - сказала она.



Мао Нин также призвала Вашингтон "прекратить наживаться на войне" и "ответственно способствовать деэскалации" - продвигать мирные переговоры.