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В Китае благодарны Путину за позицию по Тайваню
20.09.2022 08:19 Ольга Белозерова

В Китае благодарны Путину за позицию по Тайваню

В Китае выразили благодарность президенту РФ Владимиру Путину за поддержку позиции Китая в отношении Тайваня. 

Об этом заявил профессор Университета Сучжоу Гао Чжикай, передают РИА-Новости.

Как сообщается, на прошлой неделе на полях саммита ШОС Путин и лидер Китая Си Цзиньпин обсудили ряд вопросов. Среди прочего, Путин заявил об осуждении "провокаций США и их сателлитов в Тайваньском проливе" и поддержке принципа "одного Китая". 

Гао Чжикай заявил: "Перед лицом запугивания со стороны США, Путин открыто поддерживает Китай в вопросе Тайваня, поддерживает коренные интересы Китая и является другом Китая, за что весь китайский народ ему очень благодарен". 

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