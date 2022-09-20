



В Китае благодарны Путину за позицию по Тайваню

В Китае выразили благодарность президенту РФ Владимиру Путину за поддержку позиции Китая в отношении Тайваня.



Об этом заявил профессор Университета Сучжоу Гао Чжикай, передают РИА-Новости.



Как сообщается, на прошлой неделе на полях саммита ШОС Путин и лидер Китая Си Цзиньпин обсудили ряд вопросов. Среди прочего, Путин заявил об осуждении "провокаций США и их сателлитов в Тайваньском проливе" и поддержке принципа "одного Китая".



Гао Чжикай заявил: "Перед лицом запугивания со стороны США, Путин открыто поддерживает Китай в вопросе Тайваня, поддерживает коренные интересы Китая и является другом Китая, за что весь китайский народ ему очень благодарен".