



В Кирьят-Арба призывают к широкомасштабной операции против терроризма

Глава муниципалитета Кирьят-Арбы Элиягу Либман отреагировал на кровавое нападение на севере Иорданской долины.



"Пришло время прекратить эту расслабленность, враг чует слабость и пользуется ею. Нет никакой политики, нет защиты и нет нападения. В руководстве и бюрократии есть элементы, которые все еще проводят свою собственную политику. Я призываю премьер-министра, министра обороны и других членов кабинета пойти на широкую операцию и безжалостно бить нашего врага", - сказал он.



