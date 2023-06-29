



В Киеве Зеленский встретился с Гретой Тунберг и экоактивистами

В четверг, 29 июня, президент Владимир Зеленский встретился с экоактивисткой Гретой Тунберг, вице-президентом Европейского парламента Гайди Гаутала и другими экоактивистами.



Также на встрече присутствовали бывший министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем и президент Ирландии в 1990-1997 годах Мэри Робинсон. Все они являются членами Международной рабочей группы по экологическим последствиям войны.



Как заявил Зеленский, Международная рабочая группа будет работать над вопросами, связанными с влиянием российской агрессии на экологическую систему Украины.



Он обратил внимание активистов на катастрофические последствия взрыва Каховской ГЭС, с которыми столкнулись жители Херсонской области. Президент заявил о важности инициатив представителей Международной рабочей группы по экологическим преступлениям России и акцентировал внимание, что агрессор должен понести справедливую ответственность за преступление экоцида в нашей стране.



В то же время Маргот Вальстрем отметила солидарность и помощь Украине в тяжелое время войны. По ее словам, важно обеспечить широчайшую оценку причиненного Россией ущерба.



А вот экоактивистка Грета Тунберг поблагодарила за приглашение. Она рассказала, что будет привлекать представителей экологических общественных организаций к диалогу об основных задачах Международной рабочей группы и привлечении внимания к экологическим последствиям войны.