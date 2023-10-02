В Киеве стартует уникальный Совет ЕС по иностранным делам
В понедельник, 2 октября, в Киеве начинается заседание Совета министров Европейского союза по иностранным делам, которая является первой в истории встречей представителей министерств всех 27 государств-членов за пределами ЕС.
Накануне старта мероприятия главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что "будущее Украины - внутри ЕС".
"Сегодня я созываю министров иностранных дел ЕС в Киеве на первую в истории встречу всех 27 государств-членов за пределами ЕС", - говорится в публикации.
Главы МИД стран ЕС совершают не анонсированный визит в Киев для неформальной встречи для демонстрации поддержки Украины, которая отражает полномасштабную военную агрессию РФ.
По словам Борреля, поддержка Украины "не зависит от того, как будет развиваться война в ближайшие дни и недели", пишет Euractiv.
"Давайте посмотрим, что произойдет в США, но со своей стороны мы продолжим поддерживать и увеличивать нашу поддержку... Мы должны обеспечить постоянную и структурную поддержку, потому что мы столкнулись с экзистенциальной угрозой для Европы", - сказал он журналистам.
Какие темы обсудят на Совете ЕС
Как ожидается, основными темами повестки дня встречи 2 октября будет:
- интеграция Украины в Евросоюз,
- демонстрация поддержки,
- подведение итогов некоторых важных мер, таких как военная помощь Запада и дальнейшее ужесточение санкций против РФ.
"Мы ожидаем, что в ходе переговоров в Киеве министры иностранных дел проведут содержательное обсуждение обязательств в области безопасности", - сообщил журналистам представитель ЕС.
Также накануне старта Совета ЕС состоялась пресс-конференция Борреля с Кулебой.
Мероприятие последовало за еще одним "знаковым визитом" в феврале, когда руководство ЕС посетил Киев для консультаций Европейской комиссии и правительства Украины и саммита ЕС-Украина.