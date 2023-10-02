



В Киеве стартует уникальный Совет ЕС по иностранным делам

В понедельник, 2 октября, в Киеве начинается заседание Совета министров Европейского союза по иностранным делам, которая является первой в истории встречей представителей министерств всех 27 государств-членов за пределами ЕС.



Накануне старта мероприятия главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что "будущее Украины - внутри ЕС".



"Сегодня я созываю министров иностранных дел ЕС в Киеве на первую в истории встречу всех 27 государств-членов за пределами ЕС", - говорится в публикации.



Главы МИД стран ЕС совершают не анонсированный визит в Киев для неформальной встречи для демонстрации поддержки Украины, которая отражает полномасштабную военную агрессию РФ.



По словам Борреля, поддержка Украины "не зависит от того, как будет развиваться война в ближайшие дни и недели", пишет Euractiv.



"Давайте посмотрим, что произойдет в США, но со своей стороны мы продолжим поддерживать и увеличивать нашу поддержку... Мы должны обеспечить постоянную и структурную поддержку, потому что мы столкнулись с экзистенциальной угрозой для Европы", - сказал он журналистам.



Какие темы обсудят на Совете ЕС



Как ожидается, основными темами повестки дня встречи 2 октября будет:

интеграция Украины в Евросоюз,

демонстрация поддержки,

подведение итогов некоторых важных мер, таких как военная помощь Запада и дальнейшее ужесточение санкций против РФ.

На полях мероприятия главы МИД ЕС встретятся с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским."Мы ожидаем, что в ходе переговоров в Киеве министры иностранных дел проведут содержательное обсуждение обязательств в области безопасности", - сообщил журналистам представитель ЕС.Также накануне старта Совета ЕС состоялась пресс-конференция Борреля с Кулебой.Мероприятие последовало за еще одним "знаковым визитом" в феврале, когда руководство ЕС посетил Киев для консультаций Европейской комиссии и правительства Украины и саммита ЕС-Украина.