



В Киеве состоится саммит Украина-ЕС

Следующий саммит Украина-ЕС состоится 3 февраля 2023 года в Киеве, а не Брюсселе, как должно было быть по очередности. Об этом говорится в сообщении Офиса президента по итогам разговора Владимира Зеленского и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.



"Собеседники обсудили ожидаемые результаты очередного саммита Украина-ЕС, который состоится 3 февраля этого года в Киеве, и договорились активизировать подготовительную работу", - говорится в сообщении.



По Соглашению об ассоциации, саммит Украина-ЕС является ежегодным событием. Последний, 23-й саммит, состоялся в октябре 2021 года в Киеве.



Планировалось, что саммит 2022 года состоится в декабре, по очередности он должен был проводиться в Брюсселе. С украинской стороны звучали предварительные анонсы о его проведении. Однако в конце концов было решено отложить саммит на начало 2023 года.



По данным источников, среди причин отсрочки был недостаток реальных результатов такой встречи; в частности, как известно, сторона ЕС до последнего момента имела проблемы даже с утверждением обещанного в рамках G7 пакета макрофинансовой помощи на сумму 18 млрд евро.



Ранее пресс-секретарь президента Европейского совета Шарля Мишеля Баренд Лейтс сообщал, что саммит Украина-ЕС должен состояться в Брюсселе, а Владимир Зеленский получил на него приглашение.