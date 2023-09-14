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В Киеве начал работу полевой офис Международного уголовного суда
14.09.2023 16:29 Раиса Вовк

В Киеве начал работу полевой офис Международного уголовного суда

В Киеве начал работу полевой офис Международного уголовного суда. Об этом сообщил генпрокурор Андрей Костин.

"Работа офиса поможет усилить взаимодействие между Украиной и Международным уголовным судом. Повысит эффективность и оперативность реагирования на преступления, которые Россия продолжает ежедневно совершать против Украины и украинцев", – заявил Костин.

Сообщается, что этот киевский офис является крупнейшим представительством МУС за пределами Гааги.

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