



В Киеве начал работу полевой офис Международного уголовного суда

В Киеве начал работу полевой офис Международного уголовного суда. Об этом сообщил генпрокурор Андрей Костин.



"Работа офиса поможет усилить взаимодействие между Украиной и Международным уголовным судом. Повысит эффективность и оперативность реагирования на преступления, которые Россия продолжает ежедневно совершать против Украины и украинцев", – заявил Костин.



Сообщается, что этот киевский офис является крупнейшим представительством МУС за пределами Гааги.