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В Киев "внезапно" прибыли президент и министр обороны Греции
03.11.2022 10:05 Раиса Вовк

В Киев "внезапно" прибыли президент и министр обороны Греции

В четверг, 3 ноября, в Киев с визитом прибыли президент Греции Екатерина Сакелларопулу и министр обороны Никос Панайотопулос. О поездке не было объявлено заранее из соображений безопасности, сообщает eKathimerini..

В ходе визита запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Алексеем Резниковым соответственно.

Сакелларопулу проведет частную встречу с Зеленским, а позже к нему присоединятся их соответствующие делегации.

Визит президента Греции изначально был запланирован на середину октября, однако встреча была перенесена.

В октябре глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Греция начала поставки боевых машин пехоты БМП-1 в Украину. 

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