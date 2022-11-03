



В Киев "внезапно" прибыли президент и министр обороны Греции

В четверг, 3 ноября, в Киев с визитом прибыли президент Греции Екатерина Сакелларопулу и министр обороны Никос Панайотопулос. О поездке не было объявлено заранее из соображений безопасности, сообщает eKathimerini..



В ходе визита запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Алексеем Резниковым соответственно.



Сакелларопулу проведет частную встречу с Зеленским, а позже к нему присоединятся их соответствующие делегации.



Визит президента Греции изначально был запланирован на середину октября, однако встреча была перенесена.



В октябре глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Греция начала поставки боевых машин пехоты БМП-1 в Украину.