



В Киев с визитом прибыл премьер Нидерландов

В Киев с рабочим визитом прибыли премьер Нидерландов Марк Рютте и министр внутренней торговли Шрайнемахер. Ожидается запланированный визит к президенту Украины Владимиру Зеленскому.



Утром Рютте и Шрайнемахер возложили венок к Стене памяти в Киеве.



После переговоров с Владимиром Зеленским они также встретятся и с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Также ожидается, что во время визита они посетят поврежденные объекты энергетики.



Отметим, что Рютте уже бывал в Украине в прошлом году. В июле он посетил Бородянку и Ирпень, которые пострадали в результате российской агрессии.



