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В Киев с визитом прибыл премьер Нидерландов
17.02.2023 13:33 Раиса Вовк

В Киев с визитом прибыл премьер Нидерландов

В Киев с рабочим визитом прибыли премьер Нидерландов Марк Рютте и министр внутренней торговли Шрайнемахер. Ожидается запланированный визит к президенту Украины Владимиру Зеленскому. 

Утром Рютте и Шрайнемахер возложили венок к Стене памяти в Киеве.

После переговоров с Владимиром Зеленским они также встретятся и с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Также ожидается, что во время визита они посетят поврежденные объекты энергетики.

Отметим, что Рютте уже бывал в Украине в прошлом году. В июле он посетил Бородянку и Ирпень, которые пострадали в результате российской агрессии.

 

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