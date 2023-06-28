



В Киев с неанонсированным визитом прибыл президент Литвы

Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл в Киев в среду, 28 июня. Он встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба литовского лидера.



В Киеве президент Литвы также примет участие в мероприятиях по случаю 27-летия принятия Конституции Украины.



Гитана Науседа во время встречи с Зеленским обсудит повестку дня саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля. Также лидеры уделят внимание вопросу переговоров о вступлении Украины в ЕС, помощи Литвы и Евросоюза.



Президент Литвы прибыл в Киев из Гааги, где обсудили поддержку Украины. Из Киева Науседа поедет в Брюссель, где завтра начинается заседание Совета европейских лидеров.



Стоит отметить, что страны Балтии, Литва, Латвия и Эстония, с первых дней полномасштабной войны поддерживают Украину. Балтийские страны оказали военную, финансовую и гуманитарную помощь, а также приняли десятки тысяч беженцев из Украины.



Сегодня также было известно, что Литва приобрела для Украины две пусковые установки ЗРК NASAMS, которые помогут усилить противовоздушную оборону нашей страны.