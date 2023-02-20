



В Киев прибыла израильская парламентская делегация

В Киев прибыла с визитом израильская парламентская делегация. Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.



Также посол Израиля в Украине Михаэль Бродский опубликовал фото депутатов Кнесета в столице.



Напомним, сегодня в Киеве предпринимаются беспрецедентные меры безопасности - центр города перекрыт из-за кортежа иностранной делегации. В городе сильные пробки, люди идут пешком.



Некоторые источники сообщают, что возможно в Киев мог приехать президент США Джо Байден.