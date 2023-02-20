Новости » Политика
В Киев прибыла израильская парламентская делегация
20.02.2023 10:25 Раиса Вовк

В Киев прибыла израильская парламентская делегация

В Киев прибыла с визитом израильская парламентская делегация. Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. 

Также посол Израиля в Украине Михаэль Бродский опубликовал фото депутатов Кнесета в столице.

Напомним, сегодня в Киеве предпринимаются беспрецедентные меры безопасности -  центр города перекрыт из-за кортежа иностранной делегации. В городе сильные пробки, люди идут пешком. 

Некоторые источники сообщают, что возможно в Киев мог приехать президент США Джо Байден.  

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы