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В Киев прибыл польский премьер. Это сигнал!
09.09.2022 10:31 Раиса Вовк

В Киев прибыл польский премьер. Это сигнал!

В пятницу, 9 сентября, в Киев прибыл премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Об этом сообщил спикер правительства Петр Мюллер, пишет Polsat News.

«Будет серия из нескольких встреч. Будут обсуждаться важные вещи, связанные с геополитической ситуацией и энергетическим рынком, а также энергетической и военной безопасностью», - сказал он.

По его словам, это также сигнал о поддержке Украины.

«Мы считаем, что Россия нарушает все возможные международные стандарты. Защита Украины - это защита нашей безопасности», — добавил представитель правительства.

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