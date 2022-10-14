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В КГБ Беларуси опровергли введение режима контртеррористической операции
14.10.2022 12:53 Ольга Белозерова

В КГБ Беларуси опровергли введение режима контртеррористической операции

В КГБ Беларуси опровергли ранее появившуюся информацию о том, что в стране был введен режим контртеррористической операции.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на заявление источника в КГБ.

"На территории Республики Беларусь контртеррористическая операция не проводилась и в настоящее время не проводится. Информация, распространяемая в интернете, носит недостоверный характер. В настоящее время в республике проводятся плановые учебные мероприятия в целях поддержания высокого уровня готовности субъектов борьбы с терроризмом к выполнению задач по предназначению", - заявили в КГБ.

Ранее о введении режима КТО в Беларуси заявил министр иностранных дел страны. 

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