



В Казахстане задержан киберэксперт, разыскиваемый Вашингтоном и Москвой

Власти Казахстана задержали разыскиваемого Соединенными Штатами российского эксперта по кибербезопасности, сообщил в среду его работодатель. Российские власти заявили, что они также будут добиваться его экстрадиции.



Никита Кислицин, сотрудник российской фирмы по кибербезопасности FACCT, был задержан 22 июня, и власти Казахстана рассматривают запрос Вашингтона об экстрадиции, говорится в сообщении компании.



В нем говорится, что обвинения в адрес Кислицина, которые не были изложены, проистекают из его работы в качестве журналиста и независимого исследователя. Он не сообщил никаких дополнительных подробностей.



Reuters не смог связаться с Кислициным или его представителями.



В среду стало известно, что в России разыскивается бывший главный редактор российского журнала “Хакер” Кислицын.



Отдельно российская газета “Ведомости“ сообщила, что московский суд заочно арестовал Кислицина по обвинению в несанкционированном доступе к цифровой информации и что Россия будет добиваться его экстрадиции.



Российское информационное агентство РИА со ссылкой на российское консульство в Казахстане сообщило, что оно попросило Астану не торопиться с экстрадицией Кислицина в США.



FACCT был выделен из сингапурской компании по кибербезопасности Group-IB, которая заявила в среду, что никоим образом не участвует в расследовании.

Связаться с полицией Казахстана для комментариев не удалось.









