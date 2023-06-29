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В Казахстане задержан киберэксперт, разыскиваемый Вашингтоном и Москвой
29.06.2023 10:39 Ирина Демьянова

В Казахстане задержан киберэксперт, разыскиваемый Вашингтоном и Москвой

Власти Казахстана задержали разыскиваемого Соединенными Штатами российского эксперта по кибербезопасности, сообщил в среду его работодатель. Российские власти заявили, что они также будут добиваться его экстрадиции.

Никита Кислицин, сотрудник российской фирмы по кибербезопасности FACCT, был задержан 22 июня, и власти Казахстана рассматривают запрос Вашингтона об экстрадиции, говорится в сообщении компании.

В нем говорится, что обвинения в адрес Кислицина, которые не были изложены, проистекают из его работы в качестве журналиста и независимого исследователя. Он не сообщил никаких дополнительных подробностей.

Reuters не смог связаться с Кислициным или его представителями.

В среду стало известно, что в России разыскивается бывший главный редактор российского журнала “Хакер” Кислицын.

Отдельно российская газета “Ведомости“ сообщила, что московский суд заочно арестовал Кислицина по обвинению в несанкционированном доступе к цифровой информации и что Россия будет добиваться его экстрадиции.

Российское информационное агентство РИА со ссылкой на российское консульство в Казахстане сообщило, что оно попросило Астану не торопиться с экстрадицией Кислицина в США.

FACCT был выделен из сингапурской компании по кибербезопасности Group-IB, которая заявила в среду, что никоим образом не участвует в расследовании.
Связаться с полицией Казахстана для комментариев не удалось.




 

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