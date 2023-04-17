



В Казахстане возбудили 10 уголовных дел из-за участия в войне в Украине

Комитет национальной безопасности Казахстана расследует 10 уголовных дел в связи с участием граждан страны в войне на территории Украины. Об этом сообщает издание КазТАГ со ссылкой на пресс-службу ведомства.



О том, на чьей стороне воевали граждане Казахстана, не сообщается. Согласно уголовному кодексу Казахстана, за участие в иностранных вооруженных конфликтах предусмотрено наказание от пяти до девяти лет лишения свободы.



В конце сентябре 2022 года Владимир Путин подписал закон, согласно которому иностранцы, заключившие контракт на прохождение службы в Вооруженных силах России и "других войсках", смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке, без необходимости получать вид на жительство.



“Радио Азаттык” писало о нескольких гражданах Казахстана, которые воевали в Украине на стороне России в составе ЧВК Вагнера. Издание отмечало, что среди них были, в том числе добровольцы.