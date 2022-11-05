



В Казахстане приняли ряд революционных законов

5 ноября президент Касим-Жомарт Токаев подписал несколько законов, разработанных после внесения изменений в Конституцию Казахстана.



Один из документов предусматривает создание в следующем году Конституционного суда вместо существующего Конституционного совета, пожизненным членом которого является экс-президент Нурсултан Назарбаев.



Касим-Жомарт Токаев заявил, что новые законы "имеют четко выраженную гуманистическую и правозащитную направленность".



Основные нововведения, появляющиеся в Казахстане, таковы:

Казахстан переходит от суперпрезидентской формы правления к президентской с усиленной ролью парламента;

С 1 января 2023 года в стране начинает работу Конституционный суд, в котором граждане смогут непосредственно отстаивать свои конституционные права и свободы;

Закрепляется статус, полномочия, гарантии независимости Уполномоченного по правам человека;

Вводится выборность руководителей районов и городов областного значения;

Близким родственникам президента запрещается занимать должности политических государственных служащих, руководителей субъектов квазигосударственного сектора;

Смертная казнь запрещается;

Депутатский корпус парламента Казахстана будет формироваться по смешанной избирательной системе. Депутата можно будет отозвать по желанию избирателей;

Из Конституции исключаются положения об особой роли и привилегиях первого президента;

Действующему президенту запрещается находиться в политической партии на период своих полномочий.

Возможности находиться в партии также лишаются: председателя и судьи Конституционного суда, судьи Верховного суда и других судов, председатели и члены Центральной избирательной комиссии, военнослужащие, работники органов национальной безопасности и правоохранители;

Из Конституции исключается формулировка о первом президенте как основателе независимого Казахстана и неизменности его статуса Елбасы (лидера нации).

Референдум по поправкам в Конституцию состоялся в Казахстане 5 июня 2022 года. В бюллетене был один вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан".Кстати, на 20 ноября в Казахстане по инициативе Токаева назначены внеочередные президентские выборы, где он будет одним из кандидатов. В сентябре Токаев призвал ограничить продолжительность полномочий главы государства одним семилетним сроком. Парламент одобрил предложение, и 17 сентября Токаев подписал поправки в Конституцию.До внесения изменений в Конституцию граждане Казахстана могли выбирать одного и того же человека на пост президента на два пятилетних срока. Возможности самого Токаева руководить государством это не ограничит: если он победит на выборах, то сможет править до 2029 года, так же было бы и без этой поправки.