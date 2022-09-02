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В Казахстане предложили вернуть старое название столицы
02.09.2022 18:08 Ольга Белозерова

В Казахстане предложили вернуть старое название столицы

Депутатская группа "Жаңа Қазақстан" внесла предложение о переименовании столицы Казахстана.

Депутаты предлагают вернуть городу Нур-Султан старое название - Астана, сообщает РБК.

В своем предложении депутаты отметили: "Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город, к тому же народ также не принял новое название столицы".

Напомним, что Астана была переименована в Нур-Султан в 2019 году. Тогда новый президент страны Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.



 

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