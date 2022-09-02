



В Казахстане предложили вернуть старое название столицы

Депутатская группа "Жаңа Қазақстан" внесла предложение о переименовании столицы Казахстана.



Депутаты предлагают вернуть городу Нур-Султан старое название - Астана, сообщает РБК.



В своем предложении депутаты отметили: "Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город, к тому же народ также не принял новое название столицы".



Напомним, что Астана была переименована в Нур-Султан в 2019 году. Тогда новый президент страны Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.







