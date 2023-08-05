



В Казахстане предлагают запретить товары с символами Z, V и ЧВК "Вагнера"

Власти Казахстана обсуждают возможность запрета товаров с российскими военными символами Z, V и ЧВК "Вагнера", пишет NUR со ссылкой на официальный сайт НПП “Атамекен”.



"Госорганы совместно с Генпрокуратурой РК прорабатывают правовые основания для запрета реализации этнополитизированной символики в Казахстане", - говорится в сообщении.



"В 2022 году в связи с начавшимся в Казахстане российско-украинским конфликтом участились факты демонстрации, в частности, на одежде, игрушках, транспортных средствах символики Z или V", - заявили в прокуратуре.



Также в Казахстане стало больше рекламы и товаров, в том числе детских, с выражениями "Армия Россия" и другими, которые, по мнению правоохранителей, вызывают неоднозначную реакцию в обществе.



Поэтому прокуратура предложила правительству запретить изготовление, ввоз, перевозку и распространение в Казахстане продукции с символами, которые используются "в вооруженных конфликтах, военных или других насильственных действиях против суверенитета и политического режима другого государства".



Также предлагается ввести административную ответственность в случае нарушения.