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В Казахстане отключили российские каналы
04.12.2022 15:10 Аркадий Бочаровский

В Казахстане отключили российские каналы

На Telegram-канале Besh сообщили, что оператор «Билайн» прекратил вещание российских новостных телеканалов для абонентов на территории Казахстана. В их число вошли «Первый», «Россия-1», «Россия-24», «НТВ» и другие.

В «Билайне» подобное решение объяснили «сложной политической ситуацией». 

Про-российские блоггеры пишут: "Сильнее всего пострадают пророссийские граждане Казахстана на севере страны — в районе наибольшего присутствия русскоговорящих жителей. И «Билайн» таким образом поспособствовал Западу. Поэтому возникает закономерный вопрос: насколько такое решение было случайным?"

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