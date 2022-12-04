



В Казахстане отключили российские каналы

На Telegram-канале Besh сообщили, что оператор «Билайн» прекратил вещание российских новостных телеканалов для абонентов на территории Казахстана. В их число вошли «Первый», «Россия-1», «Россия-24», «НТВ» и другие.



В «Билайне» подобное решение объяснили «сложной политической ситуацией».



Про-российские блоггеры пишут: "Сильнее всего пострадают пророссийские граждане Казахстана на севере страны — в районе наибольшего присутствия русскоговорящих жителей. И «Билайн» таким образом поспособствовал Западу. Поэтому возникает закономерный вопрос: насколько такое решение было случайным?"