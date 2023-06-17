



В Казахстане хотят провести декоммунизацию географических объектов

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев призвал к декоммунизации названий объектов в стране.



“Следует прекратить практику присвоения различным объектам имен деятелей советского периода, биографии которых целенаправленно мифологизируются ради личных интересов и предпочтений”, – сказал Токаев.



Президент Казахстана посоветовал создать список национальных выдающихся фигур, в честь которых можно называть объекты.



По его мнению, ономастика является “важнейшим идеологическим инструментом, имеющим большое значение для укрепления исторического самосознания”.