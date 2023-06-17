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Касим-Жомарт Токаев
17.06.2023 17:38 Наталья Богинская

В Казахстане хотят провести декоммунизацию географических объектов

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев призвал к декоммунизации названий объектов в стране.

“Следует прекратить практику присвоения различным объектам имен деятелей советского периода, биографии которых целенаправленно мифологизируются ради личных интересов и предпочтений”, – сказал Токаев.

Президент Казахстана посоветовал создать список национальных выдающихся фигур, в честь которых можно называть объекты.

По его мнению, ономастика является “важнейшим идеологическим инструментом, имеющим большое значение для укрепления исторического самосознания”.

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