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В Катаре приговорены к казни восемь граждан Индии по подозрению в шпионаже
26.10.2023 17:22 Алина Груднева

В Катаре приговорены к казни восемь граждан Индии по подозрению в шпионаже

В Катаре восемь граждан Индии приговорили к смертной казни по обвинению в шпионаже в пользу Израиля.

По данным индийских СМИ, приговоренными являются офицеры ВМС Индии в отставке.

Они работали в консалтинговой компании Al Dahra, консультируя правительство Катара по вопросам приобретения подводных лодок.

В Нью-Дели сказали, что изучают все обстоятельства дела и поддерживают постоянную связь с членами семей приговоренных и командой юристов. В МИД Индии отметили, что вердикт будет обсужден с катарскими властями.

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