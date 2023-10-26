



В Катаре приговорены к казни восемь граждан Индии по подозрению в шпионаже

В Катаре восемь граждан Индии приговорили к смертной казни по обвинению в шпионаже в пользу Израиля.



По данным индийских СМИ, приговоренными являются офицеры ВМС Индии в отставке.



Они работали в консалтинговой компании Al Dahra, консультируя правительство Катара по вопросам приобретения подводных лодок.



В Нью-Дели сказали, что изучают все обстоятельства дела и поддерживают постоянную связь с членами семей приговоренных и командой юристов. В МИД Индии отметили, что вердикт будет обсужден с катарскими властями.