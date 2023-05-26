



В Каспийском море корабли с тайными маршрутами возят вооружение из Ирана в РФ

Воды Каспийского моря стали главным морским путем, обеспечивающим прямое сообщение между Ираном и Россией. Акватория Каспия все больше загружена судами, включая те, которые занимаются перевозками оружия из Тегерана в Москву, пишет CNN.



По словам экспертов, по мере углубления сотрудничества между двумя режимами, именно маршруты Каспийского моря используются для перемещения беспилотников, пуль и минометных снарядов, которые российское правительство приобрело у иранского режима для усиления своих военных усилий в Украине.



"Нет никакого риска для иранского экспорта в Каспийском море через пограничные страны – у них нет возможностей или мотивов препятствовать таким видам торговли", – объясняет Мартин Келли, ведущий аналитик по разведке охранной компании EOS Risk Group.



Азербайджан, Туркменистан и Казахстан – это бывшие советские республики, имеющие порты на Каспийском море.



“Это идеальная среда для того, чтобы эта торговля прошла без противодействия”, – добавил Келли.



По словам Келли, в период с августа по сентябрь 2022 года произошел общий скачок количества судов в Каспийском море, отключивших данные отслеживания.



Резолюция Международной морской организации требует, чтобы большинство судов имели систему отслеживания, которая автоматически предоставляет информацию о местонахождении и идентификации другим судам и прибрежным властям. По соображениям безопасности, эти системы автоматической идентификации AIS должны передавать данные в любое время, за ограниченными исключениями. Но корабли могут отключить отслеживание AIS – тактика, которую можно использовать, чтобы замаскировать отдельные участки пути, скрыть пункты назначения или отключить эту слежку во время захода в порт.



По словам Бриджит Диакун, аналитика данных и репортера Lloyd's List, специализирующаяся на анализе мирового морского судоходства, это явление в значительной степени обусловлено кораблями под флагами России и Ирана. И, в частности, типом грузовых судов, способных перевозить оружие.

"Подозрительно, если судно просто выходит из одного порта и возвращается, не заходя в другой порт", – пояснила она.



По данным Lloyd's List Intelligence, большинство пробелов в данных отслеживания грузовых судов под флагами России и Ирана возникли вблизи иранских портов Амирабад и Анзали, а также на российской Волге и в ее порту Астрахани. Используя данные MarineTraffic, CNN отследила шесть судов под флагом России и два под флагом Ирана, которые, по мнению аналитиков, демонстрировали подозрительное поведение после полномасштабного вторжения и, вероятно, связаны с торговлей оружием. В результате было обнаружено несколько закономерностей – можно увидеть, как некоторые корабли следуют из иранских портов в Астрахань без официальной заявки туда. Другие суда отключают данные отслеживания на подходе к иранскому порту Амирабад и российскому порту Астрахань.



Закономерности такой деятельности в Каспийском море подтверждают отчеты западной разведки о трафике иранских беспилотников.



Стамбульская консалтинговая компания Bosphorus Observer сообщила CNN, что иранский режим даже осуществил инвестиции в улучшение российского порта Астрахань перед войной, чтобы увеличить возможности доставки по этому маршруту, который мог бы обойти санкции.



По данным Bosphorus Observer, Иран также помогает России в ее многолетнем проекте по углублению дна Волги, который позволит доставлять более тяжелые грузы в Астрахань и далее с помощью Волго-Донского канала. Аналитики добавляют, что в Москве считают, что Иран может многому научить Россию в “инструментах уклонения от санкций” и “как сохранить экономику, даже если санкции введены”.



“Здесь большой потенциал для различных нарушений санкций”, – сказал аналитик Bosphorus Observer Йорук Ишик, добавив, что Россия также может посылать запасные части и другое оборудование в Иран через Каспийский морской маршрут.



CNN также проанализировал данные отслеживания Flightradar24 для четырех грузовых самолетов, показывающих, что в общей сложности иранские самолеты совершили по меньшей мере 85 рейсов в аэропорты Москвы с мая 2022 года по март 2023 года.



"Однако с точки зрения сравнения объема того, что можно перевезти за один рейс, корабль дает вам гораздо больший объем и возможности", – добавляет Келли из EOS Risk Group.



Аналитики ожидают, что в 2023 году уровень такой теневой деятельности в портах Каспийского моря будет оставаться высокими, а влияние Москвы на самый большой в мире внутренний водоем останется бесконтрольным. Растущее сотрудничество на этом внутреннем море, скрытое от влияния и вмешательства западных государств, укрепляет силу как Москвы, так и Тегерана.



"Ранее Каспийское море было театром противостояния между Россией и Ираном, а теперь это потенциальный путь для уклонения от санкций и поставки оружия", – говорит Анис Бассири Табризи, руководитель программы Ближнего Востока и Северной Африки Королевского института объединенных служб (RUSI).

