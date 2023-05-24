



В Каннах в разгар кинофестиваля отключили газ и электричество

Часть южного французского города Канны во вторник на время осталась без газа и электричества, сообщает радиостанция "Франс-энфо" со ссылкой на префектуру региона.



Отключением от источников энергии, в частности, затронуты гостиницы и рестораны.



Местные власти связывают эту ситуацию с протестами сотрудников профсоюза энергетиков, которые ранее пообещали "100 дней злости" из-за пенсионной реформы.



Французские СМИ напоминают, что в городе в настоящее время проходит международный Каннский фестиваль.



Ранее сообщалось, что организаторы фестиваля запаслись электрогенераторами на случай отключения электричества профсоюзами. Местная префектура также запретила любые манифестации близ знаменитой набережной Круазет на время мероприятия.



