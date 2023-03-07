



В канадском парламенте расследуют вероятное иностранное вмешательство в выборы

Правительство Канады поручило специальному парламентскому комитету расследовать возможное вмешательство иностранных государств в двух предыдущих федеральных избирательных кампаниях в стране. Об этом заявили в офисе премьер-министра Канады Джастина Трюдо.



"Премьер-министр обратился в Комитет парламентариев по вопросам национальной безопасности и разведки с запросом на подготовку отчета по оценке состояния иностранного вмешательства в федеральные избирательные процессы", – говорится в заявлении.



Отмечается, что Комитет "хорошо подготовлен для расследования попыток иностранного вмешательства во время 43 и 44 всеобщих федеральных выборов , в том числе их потенциального влияния на канадскую демократию и институты".



Выводы этого расследования должны быть впоследствии представлены в полном составе парламента. Кроме того, в правительстве пообещали в ближайшее время назначить независимого специального докладчика, уполномоченного на подготовку рекомендаций по “защите и укреплению веры канадцев в нашу демократию”.



В канадских СМИ в последние недели появилась информация о “неправомерной поддержке Китаем по меньшей мере 11 кандидатов в депутаты во время всеобщих выборов 2019-го года”. Оппозиция потребовала от правительства расследовать эти обвинения, однако премьер-министр Джастин Трюдо уверял, что иностранным государствам не удалось повлиять на волеизъявление канадцев.