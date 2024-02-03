



В Канаде планируют передать Украине ракеты класса "земля-воздух"

Канада планирует передать Украине в рамках военной помощи ракеты класса "земля-воздух" CRV7.



Об этом сообщает американский телеканал CBC.



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Уточняется, что Канада планировала утилизировать эти ракеты. На передаче их Укране настоял лидер оппозиционной Консервативной партии Пьер Пуальевр .



"Вместо того чтобы заставить канадцев платить миллионы долларов за вывод из эксплуатации этого оружия, его стоит передать Украине, которая может использовать ракеты для защиты", - отметил он.