В Канаде планируют передать Украине ракеты класса "земля-воздух"
Канада планирует передать Украине в рамках военной помощи ракеты класса "земля-воздух" CRV7.
Об этом сообщает американский телеканал CBC.
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Уточняется, что Канада планировала утилизировать эти ракеты. На передаче их Укране настоял лидер оппозиционной Консервативной партии Пьер Пуальевр .
"Вместо того чтобы заставить канадцев платить миллионы долларов за вывод из эксплуатации этого оружия, его стоит передать Украине, которая может использовать ракеты для защиты", - отметил он.