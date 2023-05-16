



В каком бюро МВД быстрее всего обслуживают желающих обновить загранпаспорт

С 14 мая тысячи людей стоят в очередях у дверей бюро по делам народонаселения по всей стране - после того, как министр внутренних дел Моше Арбель и генеральный директор Управления по делам населения и иммиграции Эяль Сисо объявили о начале "паспортного марафона". Цель акции, которая продлится месяц - выдать как можно больше загранпаспортов и снизить нагрузку на систему, образовавшуюся после кризиса коронавируса.



Сегодня утром (вторник) стали известны официальные данные бюро по всей стране. Согласно данным Управления по делам народонаселения и иммиграции, до сегодняшнего утра 6 195 заявителей на получение паспорта получили обслуживание в четырех основных бюро и в центре выдачи паспортов в Бней-Браке. В офисе в Тель-Авиве обслуживание получили 1 298 человек, в офисе в Хайфе - 1 466 человек, в офисе в Беэр-Шеве - 1 382 человека, в офисе в Иерусалиме - 1 390 человек, а в центре выдачи паспортов в Бней-Браке - 659 человек.