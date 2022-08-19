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В Кахоль Лаван прокомментировали скандал с гимном Израиля на матче в Афуле
19.08.2022 17:44 Александр Юзовский

В Кахоль Лаван прокомментировали скандал с гимном Израиля на матче в Афуле

18 августа в Афуле прошел футбольный матч между командами "Умм-эль-Фахм" и "Хапоэль", в начале которого арабские болельщики кричали и свистели во время исполнения гимна Израиля.

Депутат от партии Кахоль Лаван, министр культуры и спорта, Хили Трупер прокомментировал неуважение к национальному гимну Израиля: "Свист и крики, которые вчера продемонстрировали фанаты "Умм эль-Фахма" во время исполнения государственного гимна, заслуживают всякого осуждения. Это израильская лига, и любой, кто хочет быть ее частью, должен уважать национальный гимн".

На протяжении всего исполнения "Ха-Тиквы" арабы громко голосили и свистели, в то время, как израильские футболисты пели национальный гимн.

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