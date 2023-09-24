



В Йом Кипур перекроют основные улицы и магистрали



Во время Йом Кипура в Иерусалиме будут перекрыты улицы и дороги, а на основных магистралях будут установлены контрольно-пропускные пункты.



Контрольно-пропускные пункты будут развернуты в Сдерот Хаим Бар Лев и Дерех Хеврон, чтобы предотвратить движение автотранспорта из восточных кварталов города.



Во время Йом Кипура движение автотранспорта в направлении Старого города и между районами Восточного Иерусалима будет разрешено на следующих дорогах: с севера на юг - Дерех Бейт Ханина, Дерех Шуафат, Сдерот Университета, Вади Джоз, Дерех Иерихон в направлении Старого города.



С востока - от района А-Тор до Шмуэль Бен Адиа, через Иерихон, через Дерех Ха-Офель в сторону Старого города. С юга на север - со стороны Бейт-Сафафы к Мазмурии, Цур-Бахару, Джабель-Мукабер, Силуан через Дерех Ха-Офель в сторону Старого города. Кроме того, до конца Йом Кипура будут закрыты КПП вокруг города: Ха Табаот, Рахель, Битония, Хизма - въезд будет разрешен только для гуманитарных нужд.

