



В Йемене запретили женщинам покидать дом в одиночку

Йеменская правозащитная организация сообщает, что ополчение хуситов, иранское подразделение в Йемене, ввело новый репрессивный механизм, который лишает йеменских женщин права на передвижение без присутствия опекуна. В Сааде, оплоте хуситов, и в некоторых отдаленных деревнях женщины больше не могут ходить по улице в одиночку после шести вечера, даже в том случае если им нужна неотложная медицинская помощь.



Радхья Аль-Мутавакел, йеменская правозащитница, основательница и президент йеменской правозащитной организации, рассказывает, что, хотя йеменское общество всегда было консервативным, никогда раньше официальный орган не принимал решений об ограничении свободы передвижения женщин. Хуситы движутся в направлении государства в стиле Талибан.



С этого лета в городах закрываются бассейны, спортзалы, салоны красоты и кафе для женщин, все сильнее и сильнее вытесняются женщины из социальной жизни. Им запрещают покидать Йемен без опекуна, даже если девушка направляется для учебы в университете, а в последнее время из некоторых городов перестали выпускать женщин без наличия опекуна.



На подконтрольных хуситам территориях женщинам запрещено покидать дома после 6 вечера даже если срочно необходимо попасть к врачу. Также введены строгие ограничения на получение противозачаточных средств.



Согласно опубликованному в начале декабря отчету о нарушении прав человека в Йемене, с декабря 2017 года по октябрь 2022 года хуситские ополченцы совершили более 1893 случаев похищения, пыток и изнасилований женщин, включая несовершеннолетних девочек.



Зафиксировано похищение 504 женщин, которых держат в центральной тюрьме Саны, столицы Йемена, похищение 204 несовершеннолетних девочек в возрасте от 12 до 18 лет, 283 случая насильственного заключения в секретных тюрьмах Йемена и вынесение 193 незаконных приговоров по обвинению в шпионаже и государственной измене.



Как указано в отчете правозащитников, в тюрьмах женщины подвергаются пыткам и изнасилованиям, хуситские надзиратели не щадят ни девочек-подростков, ни беременных женщин, избивая, пытая током, лишая еды и питья и подвергая многократным сексуальным истязаниям.



Министерство высшего образования Афганистана, управляемое талибами, приостановило доступ студенток в университеты до дальнейшего уведомления.