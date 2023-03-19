



В Израиле учителя иврита бастуют из-за низких зарплат

Учителя иврита закроют ульпаны по всей стране в воскресенье утром из-за протеста против низкой заработной платы, который они проводят в течение последних нескольких месяцев.



Сотни учителей ульпанов на различных курсах иврита по всей стране объявили в воскресенье утром, что они используют свои больничные и не будут преподавать. В результате ульпаны останутся закрытыми, и занятия проводиться не будут.



В последние месяцы учителя ульпанов, которые работают на министерство образования и представлены Союзом учителей, борются и требуют применить к ним новое соглашение о заработной плате, которое ее повысит.



Учителя ульпанов, представленные Союзом учителей, не были включены ни в новое Офекское соглашение, как и школьные учителя, ни в соглашение о заработной плате между Минфином и Союзом учителей прошлым летом.



В результате заработная плата учителей не обновлялась последние 15 лет. Начинающий учитель в Ульпане получает минимальную заработную плату. Ульпаны утратили всякую способность нанимать новых учителей, и сектор сокращается.



В последнее время в различных комиссиях Кнессета было несколько дискуссий относительно заработной платы учителей ульпанов, но безрезультатно. На последнем заседании приемной комиссии председатель сказал, что политика израильского правительства в отношении учителей ульпана наносит ущерб Государству Израиль.



В год, когда прибывает 72 тысячи иммигрантов, в том числе около 1000 врачей, репатриантам приходится ждать ульпан полгода.



Минфин и Минобразования не пришли к пониманию относительно источника бюджета, необходимого для заключения учителями соглашения о заработной плате, несмотря на то, что это небольшая и ничтожная сумма по сравнению с расходами по другим соглашениям о заработной плате преподавательского состава. Вопрос отодвинули на дно приоритетов Минфина и Минобразования, а учителя уходят.



Оснат, преподаватель Гордон-ульпана в Тель-Авиве, охарактеризовала ситуацию как “невыносимо тяжелуюс. Она поделилась: “Лично у меня нет сил приезжать преподавать. Смешная зарплата и то, что каждый раз выясняется, что договоренности нет. Душевно силы на исходе”.



Яффит, преподаватель ульпана в Ришон ле-Ционе, отметила, что не справляется с нагрузкой, "а потом получает в конце месяца зарплату, которой не хватает даже на аренду и текущие счета".



"При всей моей любви к своим ученикам и всей миссии, которую я чувствую на этой работе, я больше не могу так работать. Я чувствую себя очень расстроенным, что сказывается на моем здоровье", - добавила она.



