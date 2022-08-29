



В Израиле учатся больше, но знают меньше



Известный израильский журналист Надав Эяль опубликовал в газете "Едиот Ахронот" сравнивающий израильскую систему образования с тем, как она работает в странах OECD.



Статистика демонстрирует потрясающий разрыв между количеством учебных часов в Израиле и реальными академическими достижениями учеников.



В Израиле учатся на 22,8% больше часов, чем в Словении - но у словенских учеников на 8,3% лучше результаты обучения. В Латвии учатся на 19,3% меньше, но там достижения лучше на 4,8%, в Финляндии - на 17,9% меньше, но достижения на 11% лучше, в Польше - на 15,7% и 10,2% соответственно.



Причиной, как следует из статистики, является низкий уровень подготовки учителей. Средний балл психометрии для поступления в израильские университеты - 624, но на учительские специальности - 568. В реальности большинство учителей получают первую степень в колледжах, где требования к психометрии еще ниже - 480.



В итоге - израильские учителя на дне сравнительной таблицы уровня знаний учителей стран OECD. Несколько хуже дела обстоят только в Италии.



Существующая в Израиле система парадоксальным образом загоняет в “ловушку” детей из семей с низким уровнем образования родителей. Они получают в среднем на 20% более низкую оценку, чем в семьях где у матери есть диплом. Для сравнения, в Канаде и Эстонии разница в оценках для указанных категорий - 1%.



Таким образом, нынешний “конфликт” Гистадрута учителей и Минфина - танец двух дураков. Независимо от его исхода и от того, кто будет чувствовать себя победителем, в системе принципиально мало что изменится, и вместо необходимой ей революции в лучшем случае замажут самые явные трещины - как всегда, до следующего раза, до следующего 1 сентября.