



В Израиле создадут спецгруппу полиции по борьбе с подстрекателями

Полиция создаст специальную группу по борьбе с подстрекательствами к насилию.



Об этом сообщил глава полиции Израиля Коби Шабтай.



Такие меры решено применить на фоне резкого роста числа насильственных высказываний в социальных сетях и подозрений в подстрекательстве к причинению вреда общественным деятелям и лидерам общественного мнения.



В интервью 12-му каналу Шабтай предостерег от политического насилия. Он сказал, что старался воздерживаться от подобных интервью, однако нынешняя ситуация "не дает ему спать по ночам спокойно".



"Люди пишут что-то, не задумываясь о том, какое влияние они могут оказать на окружающих. Это возможность призвать всех перевести дух, успокоиться, обсудить, а не проявлять агрессию ни на словах, ни на деле. Государство Израиль уже видело вред, причиненный общественным деятелям. Мы видели брошенную ручную гранату, убийство премьер-министра. А сейчас мы видим эти угрозы в соцсетях", — подчеркнул Шабтай.



