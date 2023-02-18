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В Израиле создадут спецгруппу полиции по борьбе с подстрекателями
18.02.2023 21:12 Алина Груднева

В Израиле создадут спецгруппу полиции по борьбе с подстрекателями

Полиция создаст специальную группу по борьбе с подстрекательствами к насилию.

Об этом сообщил глава полиции Израиля Коби Шабтай.

Такие меры решено применить на фоне резкого роста числа насильственных высказываний в социальных сетях и подозрений в подстрекательстве к причинению вреда общественным деятелям и лидерам общественного мнения.

В интервью 12-му каналу Шабтай предостерег от политического насилия. Он сказал, что старался воздерживаться от подобных интервью, однако нынешняя ситуация "не дает ему спать по ночам спокойно". 

"Люди пишут что-то, не задумываясь о том, какое влияние они могут оказать на окружающих. Это возможность призвать всех перевести дух, успокоиться, обсудить, а не проявлять агрессию ни на словах, ни на деле. Государство Израиль уже видело вред, причиненный общественным деятелям. Мы видели брошенную ручную гранату, убийство премьер-министра. А сейчас мы видим эти угрозы в соцсетях", — подчеркнул Шабтай.

 

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