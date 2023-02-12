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Сформирована комиссия по гражданской готовности к чрезвычайным ситуациям
12.02.2023 17:28 Ирина Демьянова

Сформирована комиссия по гражданской готовности к чрезвычайным ситуациям

Кабинет министров на своем еженедельном заседании сегодня (в воскресенье) одобрил предложение премьер-министра Нетаниягу о создании министерской комиссии по готовности гражданского населения к чрезвычайным ситуациям, включая землетрясения. 

Премьер-министр поручил представить обновленный национальный план по обеспечению готовности в тылу и борьбе с землетрясениями уже на первом заседании комиссии, в котором он также примет участие.

В состав комиссии вошли:

Председатель – министр обороны
Министр финансов
Министр национальной безопасности
Министр внутренних дел
Министр строительства и жилищной политики
Министр экономики и промышленности
Министр религиозных услуг
Министр сельского хозяйства и деревенского развития
Министр энергетики
Министр социального равенства
Министр охраны окружающей среды
Министр регионального сотрудничества
Министр труда и социального обеспечения




 

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