Сформирована комиссия по гражданской готовности к чрезвычайным ситуациям
Кабинет министров на своем еженедельном заседании сегодня (в воскресенье) одобрил предложение премьер-министра Нетаниягу о создании министерской комиссии по готовности гражданского населения к чрезвычайным ситуациям, включая землетрясения.
Премьер-министр поручил представить обновленный национальный план по обеспечению готовности в тылу и борьбе с землетрясениями уже на первом заседании комиссии, в котором он также примет участие.
В состав комиссии вошли:
Председатель – министр обороны
Министр финансов
Министр национальной безопасности
Министр внутренних дел
Министр строительства и жилищной политики
Министр экономики и промышленности
Министр религиозных услуг
Министр сельского хозяйства и деревенского развития
Министр энергетики
Министр социального равенства
Министр охраны окружающей среды
Министр регионального сотрудничества
Министр труда и социального обеспечения