



Сформирована комиссия по гражданской готовности к чрезвычайным ситуациям

Кабинет министров на своем еженедельном заседании сегодня (в воскресенье) одобрил предложение премьер-министра Нетаниягу о создании министерской комиссии по готовности гражданского населения к чрезвычайным ситуациям, включая землетрясения.



Премьер-министр поручил представить обновленный национальный план по обеспечению готовности в тылу и борьбе с землетрясениями уже на первом заседании комиссии, в котором он также примет участие.



В состав комиссии вошли:



Председатель – министр обороны

Министр финансов

Министр национальной безопасности

Министр внутренних дел

Министр строительства и жилищной политики

Министр экономики и промышленности

Министр религиозных услуг

Министр сельского хозяйства и деревенского развития

Министр энергетики

Министр социального равенства

Министр охраны окружающей среды

Министр регионального сотрудничества

Министр труда и социального обеспечения









